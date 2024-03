Cristián de la Fuente confirma quiebre con Angélica Castro tras su infidelidad: “20 años maravillosos que se fueron a la mierda”

Uno de los matrimonios más estables del espectáculo nacional era sin lugar a dudas el del actor Cristián de la Fuente y la comunicadora Angélica Castro, el que llegó a su fin luego de dos décadas de relación en septiembre de 2022, cuando salió a la luz un video en el que se puede ver al intérprete chileno siéndole infiel a su esposa en México.

A raíz de esto, el quiebre entre ambos fue inmediato, el que finalmente fue confirmado por Castro el 2023. “Ha sido un proceso muy complejo, muy difícil. Lamentablemente, es algo que pasa todos los días y lo viven muchas personas”, reveló la locutora radial en el mes de noviembre.

“En matrimonios de muchos años es bastante recurrente, no es algo tan extraño. Efectivamente estamos separados, no estamos viviendo juntos desde hace más de un año”, añadió en ese momento.

Ahora, fue el turno del actor de referirse al quiebre entre ambos, confirmando así la versión de su ahora ex esposa. “Fueron 20 años maravillosos que se fueron a la mierda. (Por ahora) No quiero nada. No es el momento. Quiero estar bien yo”, desclasificó en conversación con el programa Online de Radio Agricultura.

“Obviamente para mí no es fácil lo que ha pasado. Hay dolores, hay heridas, no es como ‘Wow, me separé, voy a vivir la vida loca”, aseguró de la Fuente, agregando que “es como una herida que cuando, a veces, uno no la cierra mucho uno la pasa a llevar y vuelve a sangrar. Entonces es mejor que cierre, que cicatrice”.

