Cristian Castro rompe el silencio y reacciona tras imitación de Stefan Kramer en la Teletón: “Me imitó muy, muy feo”

El cierre de la Teletón en el Estadio Nacional del sábado pasado dejó una polémica que todavía sigue dando de qué hablar. La imitación de Stefan Kramer a Cristian Castro generó un aluvión de críticas tanto entre el público presente como entre los televidentes.

El comediante, famoso por su habilidad para transformarse en todo tipo de personajes, encarnó al cantante mexicano, pero lejos de arrancar risas, su actuación provocó más rechazos que aplausos.

Cuando Kramer compartió un fragmento de su rutina en Instagram, el odio virtual fue tal que tomó la drástica decisión de eliminarlo. Y no faltaron quienes lo acusaron de buscar dejar a Castro en ridículo.

“Una falta de respeto”, “fome, primera vez que no me gusta un show de Kramer“ y ”con Cristian Castro te equivocaste, él no es así y tampoco te dio la voz para imitar a Cristian que si canta muy bien“, fueron solo algunos de los comentarios que se multiplicaron en la web.

Pero la polémica no quedó ahí, incluso Cristián Castro se refirió al tema durante su primer show del lunes en el Movistar Arena, uno de los dos programados, según consignó FMDOS.

"Me estuve enterando que me estuvieron imitando... Y que eso no les gustó", dijo el cantante sobre el escenario, provocando aplausos inmediatos del público.

Y para no dejar dudas sobre su opinión, agregó: “Me imitó muy, muy feo ¿Verdad? ¿Por qué me hacen esto?“, recibiendo el respaldo eufórico de los asistentes, que reaccionaron con risas y vítores ante su reclamo directo.

La imitación que buscaba entretener terminó dejando una ola de críticas y memes.

