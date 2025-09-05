Cristián Campos valora fallo de la Corte Suprema y cuestiona el impacto de la denuncia: "¿Quién me paga por el daño?"

El actor Cristián Campos valoró el fallo de la Corte Suprema que rechazó el recurso de queja interpuesto por el abogado Juan Pablo Hermosilla, representante de Raffaella di Girolamo, el cual buscaba revertir el sobreseimiento definitivo de Campos de la denuncia de su hijastra por abuso sexual.

En el programa “Hay que decirlo”, de Canal 13, el actor expresó que “me gustaría decir contentos, pero no puedo porque esto ha sido… Nadie ha ganado acá, han perdido dos familias. Estamos conformes, porque el recurso de queja no tenía ningún sustento, fundamento, y así lo acreditó la Corte Suprema”.

Añadió que “la Corte Suprema hace una síntesis de lo que ha sido el proceso de esta falacia, de esta calumnia, desde un comienzo; una querella sin fundamentos, sin medios de pruebas, sólo con el relato de una denunciante que no está avalado por pruebas, sin testigos”.

“Es un tipo de denuncia que, aunque me absuelve la justicia, no resarce el daño que me han hecho. Es un proceso que está viciado, y no es que lo diga yo, dos jueces hombres y una jueza de la corte sentenciaron por unanimidad que yo no había tenido el debido proceso”, agregó.

“Quién me paga este año y medio cesante, quién me paga por el daño que hizo esta calumnia a mi hija de 15 años, quién me paga el cómo afectó esto a mi mujer, que ya vimos que había pasado por un proceso similar en su vida”, añadió.

También anunció que “ya estoy colaborando con entidades que están luchando por legislar para penalizar las falsas denuncias. Así como penalizamos las denuncias verdaderas, también tenemos que penalizar la falsa denuncia".

"No puede resultarle gratis a la gente, denunciar y arruinarle la vida a un señor, quitarle sus hijos, y luego la Justicia lo absuelve pero el tipo ya está con la nube negra encima y con la sospecha imborrable”, concluyó.

PURANOTICIA