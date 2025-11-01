Cristián Campos habla del quiebre con sus hijos tras denuncia

En una entrevista con el medio OnlyFama, el actor Cristián Campos habló en profundidad sobre el quiebre con sus hijos Pedro y Antonio, y el impacto que generó en su vida la denuncia por presuntos abusos sexuales presentada por Rafaella Di Girolamo, hija de su expareja, Claudia Di Girolamo.

“Es una sensación humillante, te anula psicológicamente”, expresó Campos al referirse al efecto que tuvo la acusación en su vida personal y profesional. Según relató, sus hijos “crecieron junto a su hermana y saben cuáles fueron sus características psicológicas y el tipo de problemas que tenía”.

El actor aseguró que la reacción de sus hijos frente a la denuncia lo marcó profundamente. “Si tu hermana amenaza con hacerse daño, ¿qué libertad tienes tú para darle la espalda y decir ‘voy a suspender el juicio, esperemos que los tribunales decidan’?”, señaló, cuestionando su actuar durante el proceso judicial.

Campos también se refirió a la forma en que sus hijos abordaron la investigación judicial: “El juez los llama a declarar, que es el lugar donde podrían dar las pruebas que me culpabilizan, y ellos van y dicen puras tonteras”, afirmó.

Sobre el distanciamiento familiar, explicó que “les di la oportunidad, les dije que podían pensar lo que quisieran, eran gente grande, podían dejarse manipular. Pero su hermana chica no tiene por qué pagar ninguna culpa por lo que creen que pude haber hecho. ‘Sean hombrecitos y háganse cargo de ella’. Esa fue la última comunicación que tuve, y no respondieron”.

El actor aseguró que a partir de ese momento, decidió cortar los lazos con ellos: “Ahí a mí se me cortó el elástico, no me voy a juntar a tomar cafecito o almorzar. Tomaron una decisión que parece irreversible”.

Campos remarcó que siempre fue un padre cercano: “Yo siempre fui un papá muy militante, muy fanático de mis hijos, sobreprotector. Cuando esto ocurrió, ellos cortaron conmigo y yo di una última oportunidad. Me comuniqué con ellos”.

María José Prieto: “Me funaban por redes, decían que era encubridora de abusador”

La actriz María José Prieto, pareja de Campos, también se refirió al hostigamiento que ha recibido en redes sociales desde el inicio del caso, asegurando que fue blanco de ataques y acusaciones.

“Me funaban por redes, decían que era encubridora de abusador, siendo que llevo 25 años luchando para que las mujeres saquen la voz. Yo fui abusada, he ayudado para que hicieran la ley de imprescriptibilidad, he ido a La Moneda en distintos gobiernos”, relató.

Y agregó con tono crítico: “Entonces, mujeres que no tienen idea, que no se han movido de su escritorio, diciéndome encubridora de abusador”.

El caso judicial y sus consecuencias

El 26 de marzo de 2024, Rafaella Di Girolamo presentó una querella por supuestos abusos sexuales ocurridos entre 1989 y 1995, patrocinada por la Fundación para la Confianza. Sin embargo, el 34° Juzgado del Crimen de Santiago determinó el sobreseimiento total del caso por prescripción de los hechos.

Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó que “no es jurídicamente posible determinar la culpabilidad en el ilícito motivo de la querella”, y la Corte Suprema desestimó un recurso de queja presentado por Di Girolamo.

En la actualidad, Cristián Campos presentó una demanda por indemnización de perjuicios, argumentando que el proceso le provocó daños emocionales y psicológicos que lo obligaron a recibir tratamiento psiquiátrico y neurológico. Además, su hija menor —de 15 años— también exige una compensación económica a la psicóloga y a la Fundación para la Confianza.

