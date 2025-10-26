Cristián Campos demanda por más de 790 millones a Rafaella Di Girólamo y Fundación para la Confianza

El actor Cristián Campos presentó una demanda civil por indemnización de perjuicios contra la psicóloga Rafaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza, tras el cierre judicial de la querella por abuso deshonesto que la profesional interpuso en su contra a comienzos de 2024.

El recurso fue ingresado el pasado 23 de octubre en el 15° Juzgado Civil de Santiago por el abogado Carlos Cortés, quien representa al intérprete. En la acción judicial se solicita una compensación de $794 millones, argumentando daños morales, psiquiátricos y económicos derivados del proceso judicial y mediático iniciado por Di Girólamo.

La psicóloga, hija de la exesposa de Campos, había presentado una querella el 26 de marzo de este año, patrocinada por la Fundación para la Confianza, por presuntos abusos ocurridos entre 1989 y 1995. Sin embargo, el caso fue declarado prescrito por el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, que decretó el sobreseimiento total del actor. La Corte de Apelaciones confirmó en agosto que “no es jurídicamente posible determinar la culpabilidad en el ilícito motivo de la querella”, y la Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por Di Girólamo.

Pese a ello, en declaraciones a Revista Ya, la profesional sostuvo que “sabíamos desde el principio que el caso estaba prescrito, por lo que la posibilidad de sobreseimiento era muy alta”.

En su demanda, Campos detalla que durante el año y medio que duró el proceso judicial debió someterse a tratamientos psiquiátricos y neurológicos “para tratar el estrés” ocasionado por la acusación, con un costo cercano a los 20 millones de pesos. También sostiene haber perdido oportunidades laborales por más de 120 millones de pesos al ser marginado de la obra Reunión de apoderados —posteriormente adaptada como teleserie en Mega— y de las películas El tercer Reich, La ola y La fuente.

El daño moral, agrega el texto, se valora en 600 millones de pesos, lo que eleva el total de la indemnización solicitada a 794 millones.

La acción judicial no fue presentada solo por el actor. Su hija de 15 años, fruto de su relación con la actriz María José Prieto, también demandó a la psicóloga y a la fundación, solicitando una indemnización de 100 millones de pesos.

Según el escrito, la denuncia “repercutió directamente en la menor (…), quien a la fecha de las injurias proferidas en su contra tenía 15 años, debiendo someterse a diversos tratamientos psicológicos desde marzo de 2024 hasta la fecha”.

El documento añade que “el daño moral sufrido por la menor no sólo es un efecto inevitable a la conducta desplegada por los demandados (...), sino que, además, era previsible, por lo cual tales efectos fueron aceptados por estos”.

