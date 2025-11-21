Crisis en “Detrás del Muro”: Ruperto y dos figuras más complican el salto a Mega

Aún sigue el terremoto en “Detrás del Muro”. Lo que parecía un simple cambio de canal terminó convirtiéndose en un conflicto interno tras revelarse que el programa migraría desde Chilevisión a Mega, ahora trascendió que tres humoristas estarían frenando la mudanza.

La periodista Paula Escobar, quien dio la primicia, aseguró que el ambiente dentro del equipo pegó un giro inesperado. Según la comunicadora, hasta hace poco la decisión parecía tomada colectivamente.

"Hasta la semana pasada yo sabía que había una cohesión en el grupo de El Muro, ¿verdad? Primero fue llamado Kike Morandé, y que él ejerció una vocería para poder darle la información a los demás", explicó.

Pero esa “cohesión” se habría quebrado. Escobar destapó que Christian Henríquez, el popular Ruperto, estaría manejando sus propios tiempos y condiciones, separándose del grupo en las negociaciones.

"Ruperto, al parecer no estaría tan de acuerdo con irse. 'Ya, vámonos todos a Mega, si nos ofrecen lo que queríamos', pero estaría esperando a ver qué le dice Chilevisión. Depende de lo que ofrezcan. Hasta hoy, está esperando una oferta en Chilevisión. O sea, él está negociando todo lo que es aparte".

Mientras tanto, desde el programa Sígueme de TV+ apuntaron a otros dos nombres que tampoco estarían dispuestos a sumarse al cambio: Paola Troncoso y Hans Malpartida (Miguelito), lo que confirmaría que el quiebre es más profundo de lo que se creía.

Para rematar, LUN sostuvo que Mega habría puesto sobre la mesa condiciones más atractivas —contratos formales y cotizaciones al día— ventajas que Chilevisión aún no garantiza.

Por ahora, el equipo seguirá trabajando hasta el 31 de diciembre en CHV.

