Creador de Malcolm in the Middle revela inédita referencia a Chile

Una inesperada referencia a Chile realizó el creador de Malcolm in the Middle, Linwood Boomer, al revelar detalles sobre una de las ideas originales que consideró para uno de los personajes más conocidos de la exitosa serie estadounidense.

Durante una entrevista en el podcast de Joe Vulpis, el guionista recordó cómo imaginó inicialmente a Francis, el hijo mayor de la familia, antes de que el personaje se transformara en uno de los protagonistas recurrentes del programa.

Según explicó, en la versión original del proyecto Francis prácticamente no aparecería en pantalla y su presencia se construiría únicamente a través de relatos y cartas enviadas a su familia. Para describir esa idea, Boomer recurrió a una referencia directa a Chile.

"Originalmente, la concepción original del show es que nunca lo vimos. Fue como si leyeran cartas de él. Oh, él estaba ahí, pero desapareció como si fuera Chile de los años 70", relató.

El creador profundizó posteriormente en esa comparación y explicó por qué utilizó el caso chileno para ejemplificar el concepto que buscaba transmitir.

"Chile, el país, para aquellos de ustedes muy jóvenes que recuerdan, la gente desaparecería. Y sabes, es un gesto muy romántico y pensé que era muy apasionante que, sabes, estos niños tenían una especie de deseo por esta persona que se había ido", señaló.

Boomer indicó que la idea apuntaba a construir una figura ausente pero constantemente presente en la imaginación de los demás integrantes de la familia. Sin embargo, con el paso del tiempo concluyó que ese enfoque no encajaba con el tono humorístico que buscaba para la producción.

"Y todavía lo pienso, pero no fue divertido verlo. Sabes, como si fuera tan triste y todo, todo lo hizo, sabes, demasiado siniestro de una vuelta para algo que fue el sábado después de The Simpsons", explicó.

Finalmente, el guionista decidió modificar el personaje y darle una participación activa dentro de la historia, convirtiéndolo en uno de los elementos más recordados de la serie.

"Yo hice ese cambio y lo puse, como si fuera una fuente de buenas bromas y buenas risas", concluyó.

Las declaraciones llamaron la atención debido a la referencia explícita a Chile realizada por el creador de una de las comedias más populares de la televisión estadounidense, una comparación que surgió al recordar las primeras etapas de desarrollo de la serie emitida a comienzos de los años 2000.

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