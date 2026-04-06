Coté López y Gala Caldirola sellan inesperada cercanía en plena celebración familiar

Lejos de los rumores, Coté López y Gala Caldirola decidieron dar de qué hablar, pero esta vez con una postal que nadie esperaba: una celebración familiar que terminó siendo todo un espectáculo.

A través de historias de Instagram, ambas mostraron una verdadera “operación Pascua” con una desbordada búsqueda de huevitos de chocolate para sus hijos, en el marco de Pascua de Resurrección.

Entre risas, Coté lanzó una frase que lo decía todo: "Como que exageramos un poco en la compra de los huevos", comentó, mientras Gala intervino diciendo: "Se buscan niños para venir a buscar huevitos".

"Hay una misión que cumplir, hay 165 huevos escondidos en todo el pasto. El que más huevos recolecte gana un premio", dijo Gala, mientras Coté agregó: "¡Vayan a buscarlos!".

En la publicación llena de niños, también apareció Yuli Cagna, cercana a Gala, sumándose al particular festejo.

Pero más allá del colorido momento, hay un detalle que sigue encendiendo comentarios: este encuentro ocurre apenas días después de que Coté estuviera internada, periodo en el que Gala incluso se ofreció a cuidar a sus hijos, dejando en evidencia un vínculo que pocos venían venir.

Cabe mencionar que Gala es hoy la pareja de Luis Jiménez, exesposo de Coté. Una relación cruzada que, lejos del conflicto, parece haberse transformado en una inesperada cercanía.

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