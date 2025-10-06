Coté López se sincera sobre consumo de drogas y responde a rumores sobre Luis Jiménez: “¿En serio creen que está muriendo de hambre?”

Coté López volvió a utilizar sus redes sociales para responder preguntas de sus seguidores. En esta ocasión, la empresaria fue consultada sobre su vínculo con las drogas, tema al que no esquivó y sobre el que decidió entregar su testimonio personal.

Fiel a su estilo, compartió su experiencia de forma directa, generando diversas reacciones entre sus seguidores.

"Sí, hace dos o tres años tuve unos meses que probé. Me arrepiento mucho y hoy me da rechazo siquiera pensarlo. Gracias a Dios nunca fue un vicio, sólo esporádico... pero bueno, dicen que hay que probar de todo en esta vida", se sinceró López.

La información de fecha entregada por Coté coincide con el momento de su separación con Luis Jiménez.

QUIEBRA EMPRESARIAL DE LUIS JIMÉNEZ

Pero eso no es todo, ya que Coté López aprovechó la instancia para referirse sobre el reciente remate de bienes que enfrentó el padre de sus hijos, Luis “Mago” Jiménez.

"Me tienen aburrida con este tema. La empresa que quebró era una que teníamos con Luis en conjunto. Cuando nos separamos quedó a nombre de él", señaló.

"Luis con lo que ganó en los últimos años de Dubái puede vivir tranqulamente el resto de su vida. ¿En serio creen que está muriendo de hambre? (...) Dejen de inventar", agregó.

