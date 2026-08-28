Coté López se sincera entre lágrimas y pide disculpas a Gala Caldirola: "No tengo justificación para el daño que le hice"

María José López se sinceró con Fran García-Huidobro sobre las declaraciones que realizó en medio de la entrevista en vivo a Gala Caldirola en «Primer Plano».

"Coté" fue la invitada estelar del capítulo de este viernes, donde se pronunció sobre el lío de infidelidad que la involucró en la relación entre Luis Jiménez y la española.

En la entrevista aseguró que "estoy mal, me siento muy mal, muy arrepentida. No vengo acá a justificarme”, luego agregó que "vengo a pedirle disculpas a Gala (…). Lo necesito hacer, de verdad necesito explicar por qué actué de la manera que actué”.

Entre lágrimas, la empresaria manifestó que “ella no se lo merecía. Ella fue muy bacán conmigo. Cuando hablé en «Primer Plano» estaba hablando desde la rabia. Había sido aleonada por mucha gente que me llamó, que me mandó información… Yo me quise salvar de algo que era insalvable. No tengo justificación alguna para el daño que le hice a esa mujer”, añadió.

Sobre su intervención de la semana pasada en el programa de Chilevisión, la modelo explicó que “estaba peleando con Luis… Acá la pelea mía era con Luis, estábamos peleando muy fuerte, por muchas cosas, cosas del pasado y presente. Estaba con tanta rabia que, sin pensarlo, le digo: ‘pasó esto y esto"”.

“Yo no tenía el derecho a hacer lo que hice. Y no me puse en su lugar ninguna vez… Yo no soy así. Me siento tan mala”, prosiguió entre llantos.

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