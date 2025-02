Coté López se sincera sobre su vida sentimental tras su divorcio con Luis Jiménez

En septiembre del año pasado, después de cuatro años de pareja, María José López y Luis Jiménez confirmaron su divorcio.

Ahora, Coté se refirió a su situación sentimental a través de sus historia en Instagram.

“¿Estás dispuesta a empezar a salir con hombres luego de tu separación?”, la preguntó uno de sus seguidores a la mujer de 36 años.

“Si bien llevo un año y cuatro meses sola, recién hace un mes me siento preparada para conocer a alguien”, respondió la influencer.

“Pero no ando buscando la verdad; llegará cuando tenga que llegar, porque igual estoy bien así”, agregó.

Hace unos meses, López también se refirió a su situación sentimental, donde aseguró a través de la misma red social que “no me escribe nadie”, y que a lo más “me dan like todo el día, me siguen y dejan de seguir para llamar la atención”.

Luego, agregó que: “Pero cuál es el afán de todos por de buscarme pareja”.

Además, durante estos días la influencer reveló que su matrimonio había quedado atrás, pero que al parecer aún le mantiene cariño.

“Es una de las personas más maravillosas que he conocido en mi vida y eso no cambiará”, declaró sobre el exfutbolista.

