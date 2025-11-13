Coté López rompe el silencio y habla sobre el pasado oscuro de su pareja actual: “No es un dealer ni un narco”

El nuevo romance de Coté López no ha pasado desapercibido, y como era de esperarse, los detectives de la farándula ya pusieron la lupa sobre Lucas Lama, su polémica pareja. Desde que la empresaria confirmó la relación, comenzaron a salir a la luz viejos antecedentes que dejaron a más de uno con la boca abierta.

El modelo habría estado involucrado hace algunos años en un caso vinculado al tráfico de drogas, e incluso existe un video de un reportaje policial de Canal 13 que lo menciona.

"Ella paseándose con el colágeno orgullosísima, pero gente, el hombre apareció hasta en un reportaje policial de Canal 13 hace algunos años. Esto fue por allá por 2019 o 2020", señaló Danilo 21.

Tras el revuelo y la ola de comentarios en redes sociales, Coté no se quedó callada. Visiblemente molesta por la situación, decidió salir al paso de las especulaciones y usar su cuenta de Instagram para defender a su pareja y, de paso, desmentir varias versiones que —según ella— son completamente falsas.

"Mi gente hermosa les agradezco su preocupación. Haré un par de aclaraciones que honestamente ni siquiera tengo ganas de hacer, pero lo hago por la mamá de Lucas, su abuela y hermana que las vi llorar con todo lo que han hablado y me rompió el alma. Primero que todo Lucas se llama LUCAS LAMA VAN DER FORST, no se ha cambiado el nombre. Es verdad que a los 19-20 años la cagó por meterse donde no debía... cabro chico wn. Nunca estuvo en la cárcel, porque es zorrón y tenían plata para pagarle... pueden decirlo también, pero lo cierto es que luego de eso nunca más en la vida tuvo algún problema con la justicia. No es un dealer ni un narco. Fue una estupidez GIGANTE, pero hace muchos años", partió diciendo López.

La modelo también aprovechó el momento para aclarar que no actúa a ciegas y que, antes de dejar que Lama cruzara la puerta de su casa, se aseguró de saber exactamente con quién estaba tratando.

"Antes de meter a alguien a mi casa, créanme que averigüé de la A a la Z. Pienso que se han excedido inventándole de todo sin ninguna prueba, ni demandas, ni nada. Se equivocó pero eso no lo condena de por vida. Es un hombre dulce, cariñoso, atento, deportista, sano, amable con todo el mundo y que está lejos de estar metido en algo raro. Les pido respeto por su familia que no tiene nada que ver en la farándula y lo están pasando pésimo", cerró.



Y esto no termina aquí. Fuentes ligadas al programa Only Fama de Mega confirmaron que Lucas Lama tendrá su propio espacio para defenderse en el próximo capítulo, donde contará su versión sin filtros de todo este mediático escándalo.

