Coté López rompe el silencio y aclara su supuesta relación con el futbolista Antonio Sanabria: "Prefiero dejar bien en claro"

Hace ya dos años que Coté López y Luis Jiménez pusieron fin a su relación sentimental. En ese entonces, muchos creyeron que se trataba solo de una separación momentánea. Sin embargo, con el tiempo, tanto la empresaria como el exfutbolista demostraron haber cerrado ese capítulo de sus vidas.

Actualmente, Luis Jiménez ha iniciado una nueva etapa amorosa junto a Disley Ramos, con quien comparte en el reality Mundos Opuestos 3.

Ahora, a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la influencer decidió sincerarse sobre su vida sentimental tras la separación. Durante la conversación con sus seguidores, desmintió categóricamente los rumores que la vinculaban con el futbolista Antonio Sanabria, los cuales comenzaron a circular hace un par de meses.

"No hablé porque no quiero tener que desmentir cada cosa que salga. Lo conozco y nos hicimos amigos por amigos en común italianos, por eso vieron que estuvimos en los mismos lugares juntos, pero no revueltos' jajajja", aseguró López.

Luego, agregó que: "Es una lata porque para que no hablen tonteras no les puedo comentar, ni darnos likes, ni nada. Ahora luego voy a Barcelona y seguro veré a sus hermanos y quiero subirlos (a Instagram) sin que inventen cosas".

Bajo esta misma línea, Coté señaló que debido a esa situación "prefiero dejar bien en claro que somos y seremos amigos, créanme que no somos en nada el uno para el otro. Si yo fuese a salir con alguien primero que todo no sería tan pava de seguirlo y darle likes para que todos cachen. Esperaría meses a estar segura por mis bebés".

OTRA RELACIÓN DE COTÉ

Luego, Coté López se sinceró y reveló además que, tras su separación de Luis, vivió una relación amorosa que decidió contarles abiertamente a sus hijos. No obstante, el vínculo no se consolidó y terminó con el tiempo.

"Si, estuve con alguien (Llevo dos años separada jajja tampoco soy monja), pero no duró nada y mis niñas lo saben, así que no tengo problema en decirlo, pero no es conocido", reveló.

