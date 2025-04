Coté López rompe el silencio tras rumores de romance que la vinculan a hijo de reconocido político nacional

Hace unos días, Cote López habría sido vista en compañía de un misterioso hombre, por lo que nacieron rumores de un nuevo romance.

En los programas de farándula, Plan perfecto y Hay que Decirlo, revelaron una fotografía en que se ve a la influencer junto a dos galanes. El cual, uno de ellos es Felipe Lavanderos, ingeniero agrónomo y empresario, hijo del conocido exsenador, Jorge Lavanderos, quien recordemos

estuvo condenado a una pena de cinco años de presidio por su autoría en cuatro casos de abusos sexuales contra menores de edad, hechos ocurridos entre los años 2001 y 2003.

“Me llegó un rumor farandulero: Felipe Lavadero sería la nueva pareja de Coté López”, redactó la panelista Paula Escobar.

LA RESPUESTA DE COTÉ LÓPEZ

Debido a esta serie de especulaciones, Coté López tuvo que aclarar este rumor que la involucra, por lo tanto, tomó contacto con la periodista Cecilia Gutiérrez.

“Lamento decirles, pero Coté López dice que se conocieron esa noche (la de la foto), pero no se han vuelto a ver (...) Dijo que no le gustó. De hecho, me puso ‘no me gusta nada’”, reveló la periodista de espectáculos.

Además, la modelo también tuvo una conversación con Gissella Gallardo, donde negó nuevamente cualquier vínculo amoroso con Lavanderos, e incluso aseguró que ni siquiera son amigos y que todo se trató de una coincidencia en el lugar.

