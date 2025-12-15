Coté López revela que su pareja Lucas Lama sufrió un grave accidente: “Operaciones y todo mal”

Coté López encendió las alarmas tras varios días de silencio en Instagram, dejando a sus seguidores inquietos hasta que decidió romper el silencio y explicar la situación que las redes.

Los fanáticos notaron rápidamente la ausencia y comenzaron a preguntar por su bienestar. Finalmente, Coté recurrió a una historia en Instagram para dar a conocer la delicada situación que atraviesa su pareja.

Con una simple imagen sin fondo, lanzó un mensaje que de inmediato despertó una ola de apoyo: "Mi gente hermosa no he publicado porque Lucas tuvo un accidente en moto el sábado a medio día entonces en la clínica, operaciones y todo mal, así que acompañándolo", reveló.

Por ahora, la empresaria no ha entregado mayores detalles sobre el estado de salud de Lama ni la gravedad de sus lesiones. Tampoco el joven, que acumula más de 240 mil seguidores, se ha referido al incidente en sus propias redes, aumentando la tensión y la preocupación de sus seguidores.

PURANOTICIA