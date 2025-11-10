Coté López deja atrás la soltería y presenta a su nuevo amor: un joven 12 años menor que ya estuvo ligado a otra figura del espectáculo

Se acabó el misterio. Después de semanas de especulaciones y rumores que no paraban de circular, Coté López decidió ponerle fin al silencio y confirmó su nueva relación amorosa, dos años después de separarse de Luis “Mago” Jiménez.

La empresaria y exmodelo lo hizo a su manera: con una postal cargada de romanticismo publicada en su cuenta de Instagram, donde aparece besando al joven Lucas Lama Von der Forst, de 28 años. La imagen bastó para que el internet explotara.

La pareja ya había sido vista anteriormente: primero fueron captados por la “Kiss Cam” durante el evento “Noche de Combos”, y días después asistieron juntos al estreno de la serie “It: Welcome to Derry”. Aun así, hasta ese momento, Coté prefería mantener el misterio.

Cuando el programa “Plan Perfecto” la enfrentó con la pregunta del millón, ella reaccionó: “Pero por qué todos ustedes me quieren emparejar, ¡déjenme en paz!”.

Sin embargo, su última publicación dejó poco espacio para la duda: el romance está más que confirmado.

Pero como en toda historia de amor mediática, no faltó la polémica. La periodista Cecilia Gutiérrez no tardó en lanzar una bomba que puso a todos a comentar.

“¡Me llegó un video! El pololo de Coté López estuvo con otra conocida antes”, afirmó, haciendo alusión a un supuesto pasado amoroso del joven con Ignacia Michelson.

El nuevo vínculo de Coté ya genera revuelo en redes, donde muchos celebran su felicidad por este romance que recién comienza.

PURANOTICIA