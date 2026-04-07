Coté López confirma sorpresiva reconciliación con Lucas Lama: “Vamos a intentarlo una vez más”

El drama amoroso de María José López volvió a encender las redes. Este martes 7 de abril, la empresaria se sentó en Malos Perdedores junto a Pamela Díaz y Claudio Micheaux para hablar de su reciente quiebre con Lucas Lama y, de paso, revelar una inesperada vuelta de tuerca en su vida sentimental.

El momento más comentado llegó cuando le preguntaron directo al punto sobre su estado amoroso: "¿Estás en relación en estos momentos, si o no?", indagaron, luego de que Lama diera señales de una posible reconciliación en Instagram el pasado domingo.

"Si", respondió López con firmeza.

La conversación subió aún más de tono cuando Camilo Huerta intervino: "¿Volvieron?"

"Si, vamos a intentarlo una vez más", agregó Coté, dejando claro que la pareja decidió darse otra oportunidad para que la relación funcione esta vez, sin terceras personas ni falta de sentimientos de por medio.

La empresaria aprovechó de aclarar los rumores que habían circulado tras la ruptura de la semana pasada: "Prefiero aclararlo altiro para que no empiecen especulaciones o inventos de engaños o cosas por el estilo... porque créanme que nadie nunca me dio tanta seguridad en ese ámbito que él. El término fue netamente porque estamos en etapas diferentes de la vida y es difícil intentar coincidir (...) Lo adoro y todo lo mejor para él", explicó Coté.

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