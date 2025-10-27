Coté López aclara rumores de romance tras llegar a un evento con un misterioso galán: “Es muy amoroso, pero…”

Coté López se llevó todas las miradas durante el lanzamiento de la serie “It, Bienvenidos a Derry” de HBO y HBO Max, no solo por su atrevido look, sino también por el misterioso acompañante que iba con ella.

Con un mini vestido plateado, blazer naranja y botas negras, la expareja de Luis Jiménez desató rumores cuando se la vio junto a Lucas Lama Von der Forst, un joven de 28 años y fanático del boxeo. La prensa rápidamente especuló sobre un posible romance, generando una ola de comentarios en redes sociales.

Sin embargo, en el reciente episodio de “Hay que decirlo”, Coté decidió poner fin a las especulaciones y aclaró que no hay romance de por medio, dejando claro que su vínculo con Lucas es solo amistad.

“Le pregunto por Lucas, a ver qué me podía contar, y me dijo: ‘Estoy soltera, no estoy con nadie oficialmente’”, explicó la panelista del programa, Gisella Gallardo.

Finalmente, Coté puso fin a los rumores y aclaró la situación: “‘Lucas es muy amoroso, pero es mi amigo y me acompañó para no ir sola al evento’. Era su +1”.

