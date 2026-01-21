Costocondritis mantiene fuera de pantalla a Emilia Daiber en Fiebre de baile

La ausencia de Emilia Daiber en el más reciente episodio de Fiebre de baile llamó la atención de los televidentes, especialmente luego de que la animadora asumiera la conducción del espacio en reemplazo de Diana Bolocco. Finalmente, fue Juan Pablo Queraltó quien tomó el micrófono y aclaró la situación.

Cabe recordar que Diana Bolocco se ha mantenido fuera de pantalla debido al fallecimiento de su madre, motivo por el cual distintos rostros de Chilevisión han liderado el programa durante los últimos días. Sobre su regreso, aún no existe una fecha confirmada.

En ese contexto, Queraltó explicó que Daiber presentó problemas de salud mientras grababan Sabingo, lo que la llevó a asistir a un centro asistencial. “La Emi tuvo un pequeño dolor hoy mientras grabábamos. Decidió ir a urgencias y le recomendaron reposo por un par de días”, señaló.

Posteriormente, fue la propia Emilia Daiber quien entregó detalles a través de sus redes sociales. En un video agradeció y explicó que fue diagnosticada con costocondritis, una inflamación del cartílago que une las costillas con el esternón. “Estuve con un dolor bajo la costilla, cerca del pecho, por lo que decidí ir a la clínica. Debo hacer reposo”, comentó.

La animadora aseguró que ya se encuentra en proceso de recuperación y siguiendo las indicaciones médicas para retomar pronto sus labores. Mientras tanto, Fiebre de baile continuará bajo la conducción de Juan Pablo Queraltó.

