Corte Suprema de EE.UU. cierra definitivamente el caso de Mane Swett por la custodia de su hijo

Tras varios meses de espera, la actriz chilena Mane Swett recibió un duro revés en su lucha legal por recuperar la custodia de su hijo Santiago, de 13 años.

De acuerdo con información difundida por distintos medios, la justicia estadounidense decidió no reabrir el caso, ratificando así el fallo emitido el año pasado a favor del padre del menor, John Bowe.

Con esta resolución, se cierra definitivamente el proceso judicial que Swett inició hace dos años, poniendo fin a sus intentos por revertir la decisión y volver a vivir junto a su hijo.

La justicia de Estados Unidos ratificó el fallo dictado el 4 de marzo de 2024, el cual prohibió el regreso de Santiago, hijo de la actriz Mane Swett, a territorio chileno. En esa resolución, el tribunal se manifestó categóricamente en contra de que el menor volviera a vivir con su madre.

Pese a apelar, Swett recibió una nueva negativa en octubre del mismo año, lo que la llevó a presentar un recurso ante la Corte Suprema estadounidense como último intento para revertir la medida. Sin embargo, este lunes, el máximo tribunal del país se negó a reabrir el caso, cerrando de manera definitiva cualquier posibilidad legal para que la actriz recupere la custodia de su hijo

Según lo establecido por la Corte Suprema, la actriz solo podrá mantener contacto con su hijo dentro de Estados Unidos y bajo las condiciones determinadas por la legislación y tribunales de ese país.

