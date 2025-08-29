Corte de Apelaciones acoge recurso contra Natalia Valdebenito por polémico chiste sobre tragedia en mina El Teniente

La controversia en torno a los comentarios de la comediante Natalia Valdebenito sobre el accidente en la mina El Teniente suma un nuevo capítulo, luego de que la Corte de Apelaciones de La Serena decidiera acoger a tramitación un recurso de protección presentado por familiares de una de las víctimas fatales del histórico derrumbe.

El fallo del tribunal señala que la comediante debe “abstenerse de realizar mofas o rutinas de humor en espectáculos públicos que utilicen como base la tragedia ocurrida el jueves 31 de julio de 2025 en la mina El Teniente, del mismo tenor a las que son materia del recurso, por cualquier vía”.

Cabe mencionar que la orden de no innovar corresponde a una medida cautelar provisional, dictada mientras se resuelve el recurso de protección, y no implica un adelanto respecto al fallo definitivo sobre el caso.

La humorista quien fue notificada por la Corte de Apelaciones de La Serena, tiene un plazo de ocho días para entregar sus argumentos y antecedentes en el marco del recurso de protección presentado en su contra.

Recordemos que la acción judicial se origina tras una rutina en la que Valdebenito aludió al accidente en la mina El Teniente, comparándolo con su conflicto con José Miguel Villouta.

"Soy la única persona contenta de que pasara lo de los mineros", señaló en ese entonces, provocando diversas críticas.

