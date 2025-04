"Coronel" Valverde reveló que fue víctima de millonario robo: "Plata para pagar el pie de nuestra casita"

Lo que comenzó como una molestia menor terminó convirtiéndose en una experiencia profundamente angustiante para el comediante Marcelo ‘Coronel’ Valverde, quien en los últimos días fue víctima de una seguidilla de hechos desafortunados que incluyeron la pérdida de documentos y un millonario robo.

A través de sus redes sociales, el humorista relató la situación que atravesó. “No me van a creer, pero ayer me robaron el celular y hoy día se me perdió la billetera. Si saben algo de mi billetera, avíseme, por favor, están mis documentos, no hay plata, nada de eso”, contó en un video.

Sin embargo, lo peor llegó más tarde. Horas después de haber informado sobre los objetos perdidos, Valverde confirmó que también había sido víctima de un robo mucho mayor. “Si no bastaba con el robo del celular y la pérdida de documentos, además, hoy me enteré de que nos robaron plata, como $10 millones”, lamentó.

El dinero, según explicó, estaba destinado a un objetivo muy personal: “(Dinero) que tenía en la empresa, plata que tenía guardada para juntar, para pagar el pie de nuestra casita, así que eso, estamos haciendo trámites para recuperar el dinero”.

A raíz de lo ocurrido, el comediante se ausentó de su habitual participación en el podcast "El Sentido del Humor", que realiza junto a Luis Slimming, y comentó sentirse afectado emocionalmente. En ese contexto, señaló que buscó refugio en su familia para enfrentar el impacto del hecho.

Por ahora, Valverde se encuentra realizando gestiones para intentar recuperar los fondos, mientras sus seguidores le han expresado apoyo y solidaridad a través de redes sociales.

