Coreógrafa acusa a Myriam Hernández de millonaria deuda: “Me aburrí. También me dejó de contestar”

El mundo de la música chilena vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez, Ivana Vargas, reconocida bailarina y coreógrafa, encendió la controversia al acusar públicamente al equipo de Myriam Hernández de deberle una fuerte suma de dinero por trabajos que, según ella, nunca fueron pagados.

La denuncia de Vargas no llega sola, ya que, se suma a una larga lista de reclamos que mantienen al mánager de la cantante, Jorge Saint-Jean, en el centro de la tormenta.

El programa de farándula, Primer Plano, destapó nuevos antecedentes, incluyendo el testimonio del productor colombiano Pedro Puentes, quien asegura que Saint-Jean le debe alrededor de $115 millones por una frustrada gira en Colombia.

Pero eso no es todo. También salió al paso Claudio Riquelme, exrepresentante de la artista, quien afirmó que aún espera el pago de $5 millones por un concierto que habría organizado para febrero de 2025 en Calbuco.

A pesar de los intentos del programa por obtener una versión oficial, el mánager de Myriam Hernández optó por el silencio, negándose a entregar declaraciones sobre los cuestionados trabajos realizados durante 2024.

LA DESCARGA DE IVANA VARGAS

A través de redes sociales, Ivana Vargas, con un notorio enojo, señaló: "Me aburrí. También me dejó de contestar y me debe Movistar 2024. 18 bailarines + vestuario + sala + mis honorarios. Y las disculpas no pagan los sueldos de mi equipo".



Debido a esta polémica publicación, la bailarina conversó con Chilevisión Noticias, donde confesó su frustración.



"Esperé tiempo suficiente para que se armara un plan de pago, pero viendo la cantidad de deudas que tienen, debo ser un eslabón muy pequeño", recalcó la coreógrafa.

"La deuda fue con Jorge papá, pero Jorge Ignacio está al tanto de esto. Me pidió disculpas y que el área contable se pondría en contacto conmigo, cosa que no pasó. Me dejó de contestar", acusó.

"Trabajé 3 años con el equipo de Myriam y los pagos siempre fueron muy diferidos. Es lamentable llegar a esta instancia", cerró.



Cabe mencionar que Vargas no entregó la suma exacta de la deuda, pero aseguró que, a raíz de esta experiencia, "ahora de vuelta a cobrar el 50% antes y 50% el día del show".

