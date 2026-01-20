Cony Capelly aclara rumores de romance y revela por qué borró polémica foto: “Cada cosa en su momento”

En el último capítulo de Fiebre de Baile, una de las que se robó todas las miradas fue Cony Capelli. La bailarina se lanzó con una intensa interpretación de “No” de Shakira, desatando aplausos y elogios del jurado, que destacó la fuerza emocional que transmitió sobre el escenario.

Tras su presentación, Capelli dejó claro que no fue solo una actuación más. Al explicar su conexión con la canción, soltó una frase que encendió las alertas sentimentales: "¿Y es que a quién no le han roto el corazón? Entonces yo creo que es fácil interpretar esta canción".

Debido a ese comentario, Juan Pablo Queraltó no dejó pasar la oportunidad y fue directo al hueso al preguntarle por su historial amoroso. "¿Cuántas veces te han roto el corazón?", lanzó sin filtro.

Cony, fiel a su estilo, respondió entre risas: "Toda la semana, todos los fines de semana me rompen el corazón".

Pese al tono liviano, la bailarina fue clara en asegurar que hoy su panorama es muy distinto. "Estoy feliz, estoy tranquila. Mi corazón está bien cuidado. Estoy muy contenta", afirmó, descartando cualquier drama actual.

La foto que encendió las redes y luego desapareció

La conversación subió aún más de tono cuando el animador sacó a colación la imagen que circuló en redes sociales, donde Cony aparecía besando a un misterioso galán y que, horas después, fue eliminada.

Frente a esto, la bailarina aclaró sin rodeos: "Nos estamos conociendo; la verdad es que sí se bajó la foto, creo que fue por un tema conversado de que 'cada cosa en su momento'. No fue pensado que eso se iba a poner público, yo creo que (fue por) la poca costumbre de parte de la otra persona".

Lejos de esconderse, Cony aprovechó la vitrina televisiva para enviarle un mensaje directo al protagonista de la imagen: "Le mando todos mis cariños; de seguro me está viendo", agregando entre carcajadas que "está votando como loco, lo tengo así".

El cierre vino con advertencia incluida. Queraltó, mirando a cámara, lanzó un mensaje claro para el aludido: "No le vayas a romper el corazón. Si le rompes el corazón, acá te vas a ver con todos nosotros. Así que, ojo piojo".

