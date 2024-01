Cony Capelli y su cruda experiencia con las drogas: “La cocaína te quita el alma”

Constanza Capelli, la ganadora de Gran Hermano, fue invitada al podcast de Eva Gómez donde contó su experiencia con las drogas y fue completamente honesta y cruda para conversar sobre este tema.

“Salí del ballet, empecé a carretear. A los 18 lo dejo y empiezo a ir a las fiestas electrónicas y ahí me empecé a meter con las drogas (...) siempre fui consciente de lo que estaba haciendo y las consecuencias. Cuando uno está en una depresión, puedes estar tirándote de un barranco y lo vas a hacer igual. Es una manera de evadir y enfrentar el dolor”, empezó diciendo la bailarina.

Sobre este punto, comentó que la cocaína es una de las drogas que no se habla mucho, y sobre esto, precisó: “Yo experimenté en mi tiempo muchas drogas, y esta te quita el alma, es tremendamente adictiva, he visto a tantos amigos míos morir por eso, por accidentes de auto, me marcó tanto”.

Sobre como salió de ese círculo, Capelli aseguró que fue su mamá quien la ayudó: “los primeros dos años mi mamá nunca cachó. Yo era súper independiente. Vivía sola, pagaba mi departamento”, empezó la bailarina, quien después agregó que cuando se emparejó con un “DJ, trasnochaba mucho, trabajaba en la noche, en los after. Mi mamá quería indagar más, pero súper sutil. Ella siempre confió en mí”.



Tras la ayuda de su mamá y “estar consiente”, fue lo que a ella la sacó de ese círculo de vicios.

