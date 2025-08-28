Cony Capelli se suma al regreso de "Fiebre de Baile" como nueva participante confirmada

Chilevisión confirmó a la tercera figura que dirá presente en la renovada temporada de Fiebre de Baile. Se trata de Cony Capelli, actual panelista del programa Plan Perfecto y ganadora de la primera temporada de Gran Hermano, quien llegará al espacio para desplegar su talento en la pista de baile.

La noticia fue oficializada mediante un comunicado emitido por la señal televisiva.

"Creo que no podría hacer nada porque yo lo puedo hacer todo", aseguró el rostro televisivo al canal.

Al ser preguntada sobre con quién preferiría no compartir la pista, la influencer no dudó en mencionar a Sebastián Ramírez, el controvertido exintegrante de realities con quien protagonizó una conflictiva relación durante su paso por la "casa más famosa del mundo".

Previo al anuncio de Cony Capelli, CHV ya había revelado la participación de Nicole "Luli" Moreno y Kike Acuña en el estelar, que estará bajo la conducción de Diana Bolocco.

Cabe mencionar que Capelli ya cuenta con experiencia en el mundo del baile. Comenzó a tomar clases de ballet clásico a temprana edad, disciplina la cual dejó a los 18 años por su alta exigencia. Luego, fue bailarina en eventos de discoteques.

PURANOTICIA