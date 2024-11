Cony Capelli rompe en llantos y se lanza contra su expareja Luis Miguel Castro: ''Era la que pagaba todo''

En el último capítulo del podcast ''Con y sin amor'', quien lo conduce Trinidad Cerda y Constanza Capelli, Cony no guardó silencio y rompió en llantos tras recordar el quiebre de su última relación amorosa, con Luis Miguel Castro, revelando detalles que nunca lo había hecho.

“Uno nunca pensaría que cosas tan banales como el dinero traerían consecuencias a una relación. Pero ya llegó un momento en el que me sentí pasada a llevar“, expresó Capelli al principio.

Además, explicó que “yo era la que ponía todo, la que pagaba todo y yo entendí que le estaba yendo mal en su trabajo. Pero no puede ser en toda la relación”.

“Entonces muchas cosas se pusieron en duda. Yo me sentí que quizás él estaba conmigo por interés y me sentí mal. Llegó un punto en el que no me podía proyectar con una persona que…”, continuó sin completar la frase.

“Lo único que quiero es estar tranquila y yo siento que en nuestra relación últimamente no estábamos tranquilo ninguno de los dos y eso me dolía”, cerró en el programa de conversación.

