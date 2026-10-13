Cony Capelli rompe el silencio y arremete contra el padre de su bebé: "Me cansé, ya no me callo más"

Un complejo momento personal y emocional atraviesa Constanza Capelli durante la gestación de su primer hijo. La bailarina y ganadora de Gran Hermano Chile utilizó sus historias de Instagram para realizar un directo desahogo contra su expareja y padre del bebé que espera, el fotógrafo Sebastián Daroch.

El conflicto salió a la luz luego de que la exchica reality expusiera sus diferencias respecto de cómo ambos están enfrentando esta etapa, después de haber confirmado el fin de su relación en septiembre pasado.

"Y el papá saliendo a carretear mientras una se hace responsable como mujer de un bebé. Me cansé, ya no me callo más", escribió Capelli.

Aunque la publicación estuvo disponible solo durante unos minutos antes de ser eliminada, sus declaraciones alcanzaron a generar una importante repercusión. En el mismo mensaje, la influencer se refirió al impacto emocional que le ha provocado esta situación, reconociendo que se ha sentido sola en distintas ocasiones y que el proceso dista de cómo imaginaba vivir su embarazo.

"Es muy difícil para mí esto viviendo el proceso que estoy viviendo. Es muy difícil. Me encuentro en una situación de mucha angustia. Jamás pensé que esto sería de la manera en que se está gestando", confesó la bailarina.

Pese al complejo escenario, Capelli recalcó que el bienestar de su hijo es su principal prioridad y aseguró que afrontará la maternidad con determinación, pese a las dificultades que atraviesa.

"Seguiré como muchas mujeres lo hacen, saliendo adelante con amor por mi bebé. Ya que es mi responsabilidad como mamá, continuar y seguir, aunque todo sea un caos. Las madres no podemos renunciar a nuestra maternidad", aseveró.

Horas más tarde, la figura televisiva volvió a interactuar en sus plataformas digitales para agradecer las muestras de cariño y contención de sus seguidores durante este proceso personal.

"Quiero agradecer a mi pequeña comunidad por acompañarme en este proceso con tanto amor, cariño, precaución y empatía", señaló. Asimismo, añadió: "Gracias a mis conistas que son quienes me apañan desde antes de ser mamá".

Finalmente, en medio de las emociones que ha experimentado durante esta etapa, la exchica reality compartió con sus seguidores un especial hito de sus 19 semanas de gestación: sintió por primera vez los movimientos de su bebé.

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