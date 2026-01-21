Cony Capelli responde con firmeza a críticas por su rol ante los incendios en el sur

Cony Capelli volvió a estar en el centro de atención, por las críticas que recibió tras su reacción frente a los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país.

Mientras diversos rostros e influencers se han movilizado activamente en apoyo a los damnificados —recolectando donaciones o entregando ayuda directa—, la bailarina fue cuestionada luego de solicitar datos de un profesional audiovisual a través de sus historias de Instagram, en el marco de sus preparativos para la Gala del Festival de Viña del Mar. La publicación generó comparaciones, especialmente con la influencer Naya Fácil, quien ha sido destacada por su apoyo directo a los afectados.

El comentario fue amplificado por el sitio Infama, lo que motivó una rápida respuesta de Capelli. A través de un video en Instagram, la ex Gran Hermano defendió su postura y aclaró que, si bien le gustaría estar más presente, su realidad laboral se lo impide. “Todas las ayudas sirven y son para agradecer. Hoy no puedo estar tan presente como quisiera. Tengo mucho trabajo, como muchas personas en este país. La vida sigue y tenemos que continuar trabajando para poder ayudar”, señaló.

Además, apuntó directamente contra la página de farándula, acusándola de distorsionar situaciones y dañar la imagen de ciertos rostros públicos. “Conmigo siempre buscan la manera de apuntarme con el dedo. No sé qué me importa menos, si lo que diga esta página o quienes la siguen”, expresó.

Cony Capelli cerró su descargo reiterando que seguir trabajando no es incompatible con la solidaridad y calificó las críticas como desmedidas. “El trabajo tiene que seguir. Me parece bastante estúpido lo que están haciendo. Todas las ayudas sirven, sobre todo cuando son de corazón”, concluyó.

