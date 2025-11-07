Cony Capelli prende fuego en “Fiebre de Baile”: reveló con qué participante se besaría, casaría y a quién eliminaría

El fenómeno televisivo del momento sigue dando que hablar. “Fiebre de Baile” de CHV no solo enciende la pista, sino también las redes, y esta vez la protagonista fue nada menos que Cony Capelli.

La bailarina, una de las más comentadas y queridas del programa, se sinceró sin filtro sobre lo que piensa de sus compañeros y de paso, dejó clarito quiénes son sus favoritos.

Durante el segmento “Preguntas Rápidas” con Matías Sammer, Cony no dudó en soltar respuestas que hicieron subir la temperatura del estudio. Sus comentarios, tan directos dejaron a más de uno sorprendido.

"Tienes que elegir una persona para besar, casarte y eliminar", le señaló Matías a Cony.

"Para besar, Nidyan Fabregat. Para casarme, Gabriel Urzúa. Qué partidazo. Qué hombre más tierno e increíble. Y para eliminar...la Ina (Ignacia Cifuentes, deportista), siento que no la conocí tanto", expresó la ex Gran Hermano.

Bajo esta misma línea, Coni aprovechó la instancia para dar a conocer los nombres con quiénes ha formado una gran amistad durante el programa.



"La Cote Quiroz, Kike Acuña, Pancho Reyes y Gabriel Urzúa", señaló.

Luego, sin filtro sentenció que Claudio Valdivia, Rai Cerda y Faloon Larraguibel son los más conflictivos del programa.

PURANOTICIA