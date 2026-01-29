Cony Capelli dispara contra el jurado en la recta final de Fiebre de Baile: “A veces se nota mucho”

En la recta final de Fiebre de Baile, Cony Capelli volvió a acaparar la atención con una presentación cargada de dramatismo y fuerza interpretativa. Junto a su compañero, David Sáez, la ganadora de Gran Hermano apostó por una coreografía contemporánea al ritmo de Back to Black de Amy Winehouse, marcada por la pasión, la expresividad y un llamativo inicio con ambos recostados en el estudio de Chilevisión.

Pese a la intensidad de la puesta en escena, las evaluaciones del jurado estuvieron por debajo de lo esperado. Raquel Argandoña y Edymar Acevedo calificaron la presentación con notas 6 y 7, respectivamente, lo que dejó a Capelli con un puntaje parcial de 22 puntos.

Las críticas no solo apuntaron al baile. Argandoña cuestionó duramente el vestuario, señalando que lo encontró “horrible” y “muy básico” para un show televisivo. Capelli respondió sin titubear: “Era una pareja que se estaba recién despertando. No me imagino despertar con lentejuelas”, generando un tenso cruce en pantalla.

Tras conocer las calificaciones, la bailarina expresó su molestia en conversación con Diana Bolocco. “Es un poco difícil seguir la vara con la que mide el jurado. Han habido bailes de una dificultad muy grande que no han sido calificados como debiese”, afirmó, agregando que, aunque respeta al jurado, “a veces siento una tendencia de algunos jurados por ciertos participantes”.

Cuando Bolocco le recordó que ella también ha sido favorita, Capelli fue enfática: “Me he merecido las notas”, destacando el trabajo y esfuerzo que ha puesto durante la competencia.

Finalmente, luego de que Skarleth Labra fuera coronada como la mejor de la jornada, Cony Capelli cerró con una reflexión tras bambalinas: “Mantengo y sostengo mi posición. Sí, debimos haber perdido, pero no con esas notas”.

