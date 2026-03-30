Cony Capelli desmiente rumores de Gran Hermano Argentina y se ríe del “troleo” que encendió las redes

El mundo de los reality shows volvió a llenarse de rumores y confusión, y esta vez la protagonista fue Cony Capelli, quien tuvo que salir a aclarar los trascendidos que la señalaban como próxima participante de Gran Hermano Argentina, donde actualmente brilla Jennifer Galvarini, más conocida como "La Pincoya".

Los comentarios comenzaron a circular después de que el periodista Nacho Rodríguez afirmara que Capelli entraría al encierro tras la salida de otra concursante. Incluso, un video que la influencer compartió desde un avión desató la locura entre sus seguidores y disparó las especulaciones.

Sin embargo, Capelli se encargó de ponerle punto final a los rumores y de paso generar polémica con su respuesta: "El video anterior fue un troleo... quise aumentar su esquizofrenia", dijo entre risas en sus redes sociales.

Y para que no quedara ninguna duda, fue categórica al desmentir su participación: "No es cierto. Yo no voy a entrar a ningún reality por el momento", afirmó, dejando claro que su atención está puesta en otros proyectos personales.

Para cerrar, la influencer no quiso dejar pasar la oportunidad de enviar un guiño a sus seguidores y a su amiga dentro del encierro: "Le mando un besito al público argentino y a la Pinco, que la quiero mucho", cerró.

El episodio demuestra cómo, en pleno auge de los realities, un simple video o comentario puede desatar un verdadero terremoto de rumores y expectativas entre los fans.

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