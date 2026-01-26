Consuelo Saavedra vuelve a la TV y refuerza el área de prensa de Canal 13

Canal 13 continúa fortaleciendo su programación con miras a un 2026 cargado de novedades. A los anuncios del regreso de Socios de la parrilla en formato a domicilio y del nuevo reality Vecinos al límite, se suma ahora una incorporación clave a su departamento de prensa.

Se trata de Consuelo Saavedra, periodista de reconocida trayectoria en la televisión chilena, quien vuelve a las pantallas para integrarse al área de prensa de la estación. La profesional encabezará un proyecto relevante que será anunciado próximamente por Canal 13.

Saavedra residió en Londres desde 2019, luego de que su esposo, Andrés Velasco, asumiera como decano del Instituto de Políticas Públicas de la London School of Economics.

Ya instalada nuevamente en Chile, la periodista expresó a Publimetro su entusiasmo por este nuevo desafío. “Estoy contenta, nerviosa, expectante”, señaló, agregando que sumarse a Canal 13 “es un orgullo y honor”, destacando la trayectoria e impacto histórico del departamento de prensa de la señal.

Con una carrera que comenzó en los años 90 en TVN, y que incluyó pasos por Rock & Pop y la conducción de espacios como 24 Horas, Informe Especial y Estado Nacional, ahora compartirá pantalla con Soledad Onetto, Ramón Ulloa, Iván Valenzuela y Mónica Pérez.

Desde la estación, el director de Prensa, Claudio Villavicencio, explicó que su llegada responde a una estrategia de fortalecimiento editorial. “Queremos reforzarnos con periodistas de trayectoria que apuesten por la contextualización de las noticias y su impacto en la vida cotidiana”, afirmó.

