Constanza Santa María se suma a Mega y anunció que debutará en Meganoticias Prime junto a Juan Manuel Astorga

Mega confirmó la llegada de la destacada periodista, Constanza Santa María Monckeberg, a su equipo de prensa. El anuncio se realizó en vivo durante la transmisión de Meganoticias Alerta, donde la comunicadora visitó el estudio y fue presentada por el conductor y ahora colega, Rodrigo Sepúlveda.

Santa María se integrará al noticiero central Meganoticias Prime, donde compartirá la conducción junto a Juan Manuel Astorga. Su incorporación marca un nuevo movimiento en el área informativa del canal.

"Voy a estar con Juan Manuel a partir del 29 de septiembre. También voy a estar en toda la cobertura política. Tenemos un equipo buenísimo que nos tiene preparado una batería de programas políticos. Solo te voy a adelantar... 'El Candidato'", señaló la comunicadora.

Bajo esta misma línea, el canal detalló que Constanza "se incorpora a un equipo humano de excelencia, para enfrentar los grandes desafíos que nos pone la industria de las comunicaciones a nivel global".

"¡Bienvenida a Mega! La periodista Constanza Santa María Monckeberg se incorpora a Megamedia para conducir nuestro noticiero central Meganoticias Prime junto a Juan Manuel Astorga, además de participar en diversos proyectos informativos dentro del Holding.

La destacada comunicadora cuenta con 30 años de trayectoria en diversos medios de comunicación como Canal 13, TVN y CNN en Español. Su experiencia también se extiende a radios, como Duna, Paula, T13Radio, Concierto y Pauta", señaló Mega en sus redes sociales.

Recordemos que el pasado 18 de agosto, Constanza Santa María comunicó su desvinculación de TVN, estación televisiva en la que permaneció cerca de cuatro años y donde lideró espacios informativos, tales como 24 Horas y Estado Nacional.

