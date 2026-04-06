Constanza Piccoli impacta con fuerte relato tras diagnóstico de cáncer a la piel: pasó por el quirófano y lanzó potente advertencia

Remeció las redes y encendió las alarmas. La actriz e influencer Constanza Piccoli sorprendió esta semana al revelar un delicado diagnóstico de cáncer a la piel, desatando preocupación entre sus seguidores.

Pero eso no fue todo. Ahora, la ex chica de “BKN” volvió a impactar al contar que tuvo que pasar por el quirófano para remover un carcinoma basocelular, luego de convivir durante casi seis meses con una herida que no sanaba. Una situación que, según dejó ver, la tuvo al límite.

Antes de la operación, compartió un video donde dejó en evidencia su nerviosismo: "Hoy me voy a operar, me voy a sacar mi carcinoma, que es un tumor maligno de la piel. No quiero que me duela, me da miedo que me duela la anestesia".

Tras la intervención, y aunque no salió completamente ilesa —reconoció que quedó con mareos—, confirmó que todo resultó bien. Eso sí, no escondió una nueva preocupación: deberá extremar cuidados con la cicatriz en el pecho, advirtiendo que "porque igual con el peso de la pechuga, las cicatrices tienden a estirarse".

Lejos de quedarse solo en su experiencia personal, Piccoli cerró con un mensaje directo para quienes la siguen: "No se olviden de usar bloqueador. No se expongan tanto al sol. Vayan al dermatólogo una vez al año".

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