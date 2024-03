Constanza Capelli y su revelación sobre su pasado con las drogas en “Gran Hermano”: “Nunca pensé que me iba a jugar tan en contra”

La gran ganadora de la primera temporada del reality de Chilevisión “Gran Hermano” Constanza Capelli, mantuvo una íntima conversación con Mauricio Pinilla sobre su rehabilitación a las drogas.

La ex bailarina de ballet le relató al ex futbolista las consecuencias negativas que le trajo exponer su pasado en adicciones al interior de “la casa más famosa del mundo” en una nueva edición del programa “Fuera de Área” de Radio Agricultura.

“Yo entré al reality contando mi historia, del tema de las adicciones. Y fue súper genuina con mi manera de ser, tanto con lo bueno y con lo malo. Yo nunca pensé que eso me iba a jugar tan en contra, como también me ha jugado ahora”, comenzó señalando Coni, añadiendo que “la gente te saca en cara algo que al final ya pasaste”.

Bajo esta misma línea, la ex jugadora del espacio de telerrealidad continuó asegurando que “yo no dije en el reality ‘soy adicta’, sino que dije ‘me rehabilité, estoy rehabilitada’. Es una enfermedad”.

Fue ahí cuando se refirió a su experiencia con sustancias, lo que descalificó viene por problemas arraigados en la infancia. “Viene ligado a cosas que no necesario tienen que ver contigo, sino que con cosas de tu infancia. Que no es netamente tu responsabilidad. Obviamente llega una etapa en tu vida en la que uno se tiene que hacer responsable de eso, como adulto (...) Pero no es algo que uno escoja”, expuso la triunfadora del primer ciclo de “Gran Hermano”.

“Que me lo sigan diciendo no da pena, sino que digo ‘qué fea la sociedad’. Y para las personas adictas también, porque yo encuentro que lo más difícil de rehabilitarte, no es dejar las drogas, sino que dejas la etiqueta de que fuiste drogadicta, el prejuicio”, concluyó Capelli en su conversación con Mauricio Pinilla.

PURANOTICIA