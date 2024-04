Constanza Capelli y su anterior adicción a las drogas: “Estaba tan mal que no tenía nada”

La ganadora de la primera temporada del reality de Chilevisión “Gran Hermano Chile” Constanza Capelli, se refirió a su antigua historia con las drogas, específicamente con la cocaína, la que hizo pública tras su paso por el programa de telerrealidad, y de la cual siempre se ha mostrado muy abierta a conversar sobre el tema.

Por este motivo, volvió a hablar sobre sus adicciones en conversación con Revista Sarah, donde reveló que pese a que es de conocimiento público, en la actualidad continúan ofreciéndole drogas.

“Créeme que a pesar de que la gente conoce mi historia, aun así me ofrece drogas y lo veo como una prueba. Tampoco los juzgo, siento que ellos lo único que hacen es tratar de compartir la culpa de lo que están haciendo”, expuso la ex bailarina de ballet.

“Por lo general, la cocaína es de mucha compañía, el drogadicto para no sentirse culpable, invita a otros. Hoy le tengo un rechazo muy grande”, añadió sobre su propia experiencia, la cual asegura que haberla contado en televisión hace que las personas estén pendiente de su consumo. “Me sirve para no perder el camino, me estructura más”, desclasificó.

“Lo que no me sirve es que la gente no entiende que yo no estoy sana para demostrárselo a ellos. Lo hago por mí. Fue mi dolor, mi sufrimiento, mis lágrimas. Incluso si recaigo, es mi recaída, no es tuya”, aseguró Coni en conversación con el medio mencionado anteriormente.

Acerca de su pasado, Capelli afirmó que “lo más heavy fue no tener donde vivir y estar de allegada en distintos lugares. Llegó un punto en el que mi vida estaba tan mal que no tenía nada, me iba a vivir con gente que no conocía”, definiendo a la cocaína como “una droga que te quita el alma”.

