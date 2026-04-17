Constanza Capelli pone en duda su ingreso a Fiebre de Baile 2: “Es un veremos…”

La producción de Fiebre de Baile estaría lista para sacar un as bajo la manga que podría cambiarlo todo: el explosivo regreso de Cony Capelli. Sí, la misma que abandonó el programa en medio de la polémica ahora estaría a pasos de volver.

El bombazo lo lanzó el periodista Richard Rivera, del medio Todo se sabe, en Zona de Estrellas, asegurando que el retorno no solo es real, sino prácticamente un hecho. La influencer entraría a la pista durante la primera semana de mayo.

Pero ojo, porque la llamada “Reina de los Conistas” no está entregando todo tan fácil. Fiel a su estilo, ha preferido jugar al misterio y no confirmar nada. En conversación con la periodista Camilísima, soltó lo justo y necesario para seguir alimentando el rumor: "Es un veremos, la verdad. Aún no he tomado una decisión y estoy barajando otras ofertas y oportunidades que han salido".

Ahora bien, si hay algo que le pone picante de verdad a este posible regreso, es el conflicto sin resolver con su ex partner, David Sáez. Porque no, no sería parte de esta nueva etapa. Y considerando que la relación entre ambos terminó en pésimos términos tras la abrupta salida de Capelli a días de la final.

De hecho, el propio Sáez no se quedó callado y reaccionó con evidente incomodidad cuando su nombre volvió a aparecer ligado al programa. A través de sus redes sociales, lanzó: "Hoy día desperté con prensa, con diferentes mensajes de distintos medios preguntándome por lo que está pasando en Fiebre de Baile, y yo siempre me he abstenido de dar declaraciones".

Y por si quedaban dudas, remató en La Tetera de La Nuestra con un polémico mensaje: "No me han llamado de producción de Fiebre de Baile. Si me llaman sería hermoso, obvio que yo acepto siempre. Y si no lo hacen me parecería muy injusto", señaló el bailarín.

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