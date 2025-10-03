Constanza Capelli muestra las secuelas físicas tras exigentes ensayos en Fiebre de Baile: “El cuerpo ya no responde”

Aunque Chilevisión aún no ha confirmado oficialmente la fecha de estreno, diversos portales especializados aseguran que Fiebre de Baile volverá a las pantallas este domingo 5 de octubre, bajo la conducción de Diana Bolocco.

El programa, que reúne a figuras del espectáculo compitiendo en la pista, ya cuenta con participantes que se encuentran en intensos ensayos desde hace semanas.

Entre ellos destaca Constanza Capelli, exparticipante y ganadora de la primera temporada de Gran Hermano, quien se perfila como una de las favoritas por su experiencia como bailarina.

Según fuentes cercanas a la producción, Capelli ha estado enfrentando exigentes jornadas de preparación junto a su pareja de baile, con miras a una presentación que promete dar que hablar.

Ahora, en una reciente publicación de la chica reality en su cuenta de Instagram, mostró las duras consecuencias del esforzado trabajo que está realizando en la pista de baile.



"El cuerpo ya no responde. Me tatué los lifts en la piel", señaló Capelli en el registro.

PURANOTICIA