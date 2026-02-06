Constanza Capelli desmiente fichaje en Mega por nuevo reality y pone fin a rumores: “Me muero”

El inesperado adiós de Constanza Capelli a Fiebre de Baile desató de inmediato rumores sobre su futuro en televisión, y Paula Escobar no tardó en alimentar la polémica.

Según la periodista, fuentes internas de Mega aseguraron haber visto a la ex Gran Hermano deambulando por los pasillos del canal, y no tardaron en surgir versiones sobre un supuesto fichaje: al parecer, Cony y su pareja Sebastián Daroch habrían sido convocados para participar en el próximo reality de la estación.

Aunque Escobar aclaró que habló con ejecutivos de Mega, quienes negaron cualquier negociación, muchos interpretaron la renuncia de Capelli como un movimiento estratégico: dejar CHV para migrar al gigante del entretenimiento tras el fin de su contrato.

Pero la historia dio un giro inesperado. Fue la propia Cony Capelli quien puso fin a las especulaciones con un mensaje directo a Escobar: "Paula querida ¿Cómo estás? Tengo entendido que diste una información con respecto a mí en un proyecto en mega y es absolutamente falso. No he ido a mega. Me muero en un reality galla. Me muero".

La aclaración de la bailarina no dejó lugar a dudas, y Escobar lo confirmó en sus redes: "Cony me cuenta ahora que lo de Mega es falso (...) Luego de fiebre de baile, no hay reality (...) Varios dicen que estaría lista para el próximo reality de Mega. Desde el canal y ella misma lo niegan. Sin duda, Cony, generas. La aclaración de ella fue consentida para dar a conocer".

Tras estas declaraciones, Capelli deja claro que no está en negociaciones con Mega, pero eso no quita que su salida de CHV haya encendido todas las alarmas.

PURANOTICIA