Constanza Capelli da un paso al costado y abandona Fiebre de Baile a dos días de la gran final

Lo tenía todo para llegar a la final, pero su historia en pantalla terminó antes de lo esperado. Constanza Capelli, una de las competidoras más fuertes de Fiebre de Baile, sorpresivamente decidió dar un paso al costado y abandonar el programa de CHV este lunes, cuando faltan apenas dos días para el esperado desenlace del estelar.

La salida de Conny cayó como balde de agua fría tanto entre sus fanáticos como dentro del propio equipo del programa. La producción, junto a la animadora Diana Bolocco, intentaron convencerla de revertir su decisión, aunque todos los esfuerzos fueron en vano.

"La producción le dio la posibilidad de que lo pensara más, de que reconsiderara su decisión, pero ella no lo quiso. Nos hubiera encantado tenerla aquí para escucharlo de su propia boca, pero no está en condiciones de venir. Ella no quiso venir hoy", explicó la conductora en pantalla al comunicar oficialmente la renuncia de la bailarina.

¿Qué habría detrás de la inesperada salida?

De acuerdo con información entregada por el periodista Francisco Ruiz de Gamboa, la determinación de Capelli estaría relacionada con tres factores clave. El primero tendría que ver con un conflicto con su bailarín, David Sáez, luego de que él saliera de fiesta durante el fin de semana.

En segundo lugar, existiría molestia por las evaluaciones recibidas por parte de Raquel Argandoña. Y, finalmente, habría influido la comentada invitación —en tono de broma— que Julio César Rodríguez le hizo a Naya Fácil para asistir a la gran final de Fiebre de Baile, programada para el 4 de febrero en el Movistar Arena.

Hasta ahora, Constanza Capelli no ha entregado declaraciones ni se ha referido públicamente a su renuncia, manteniéndose en completo silencio tras su sorpresiva salida del programa.

