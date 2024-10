Constanza Capelli anunció el término de su relación con Luis Miguel Castro

Hace un mes aproximadamente, la influencer y exparticipante de Gran Hermano, Constanza Capelli, reveló a sus seguidores que su relación con Luis Miguel Castro no iba tan bien luego de 6 meses de pololeo.

El lunes, la bailarina tuvo que realizar un comunicado a través de su cuenta de Instagram, actualizando el estado de su relación debido a diversos comentarios de sus seguidores.

"Una vez más, me encuentro en la injusta posición de tener que aclarar detalles íntimos de mi vida privada (...) Quiero aclarar que yo ya no me encuentro en una relación amorosa hace un tiempo y que las razones tienen que ver únicamente con mi ex pareja y yo (...) No es incumbencia de nadie mi estado civil actual", expresó Capelli.

Además, Constanza aprovechó de aclarar que el quiebre se realizó de una buena manera

"Nosotros con mi ex pareja mantenemos una relación de mucho cariño y apoyo. Ambos como adultos nos deseamos lo mejor (...) Es la relación más bonita que he tenido y no dejaremos que eso se ensucie", enfatizó Coni en su historia de Instagram.