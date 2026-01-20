Conocidos comediantes se unen en Peñalolén para ayudar a damnificados por los incendios

El humor se toma Peñalolén, pero esta vez con una causa urgente que va mucho más allá de las risas. En medio de la devastación provocada por los incendios forestales en Ñuble y Biobío, un potente grupo de comediantes nacionales se unirá en un show solidario que promete risas y ayuda concreta para los damnificados.

El evento, coordinado junto al municipio, reunirá a pesos pesados de la comedia chilena en una noche donde el stand up se transforma en apoyo real. Sobre el escenario estarán Juan Pablo López, Pedro Ruminot, Chiqui Aguayo, Paloma Salas, Sergio Freire, Alison Mandel y Lucho Miranda, en una verdadera cumbre del humor con un objetivo claro: recaudar fondos para quienes lo han perdido todo.

La conducción tampoco se queda atrás. Ignacio Gutiérrez y María Luisa Godoy serán los encargados de animar una jornada que mezcla espectáculo, emoción y compromiso social.

La cita está agendada para el miércoles 21 de enero a las 20:30 horas, en el Centro Cultural Chimkowe, ubicado en Avenida Grecia 8787, Peñalolén.

Las entradas tienen un valor de $25.000 más cargos por servicio, y según la organización, cada peso recaudado irá directamente en apoyo a las familias afectadas y a los procesos de reconstrucción, en una cruzada donde el humor se convierte en una herramienta solidaria frente a la tragedia.

PURANOTICIA