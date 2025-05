Conocido actor de Hollywood es arrestado por agresión sexual y violencia doméstica

Esta semana se dio a conocer sobre el arresto del conocido actor estadounidense, Michael Pitt, por supuestos cargos de agresión sexual y violencia doméstica. El intérprete de 44 años fue arrestado en Nueva York.

Cabe recordar que Pitt se hizo famoso por participaciones en programas de televisión de Estados Unidos, tales como Boardwalk Empire y Hannibal. Además, fue parte de otros rodajes: La ley y el orden, Last Days, Funny Games, la adaptación live action de Ghost in the Shell y Reptile.

Presuntamente, según registros judiciales, Pitt habría agredido sexualmente a su exnovia y luego la habría atacado con un bloque de cemento y un trozo de madera.

Debido a esta situación, las cuales ocurriereon entre abril de 2020 y agosto de 2021 en su hogar en Bushwick, el artista compareció ante el Tribunal Penal Supremo de Kings en Brooklyn, donde se declaró inocente de todos los cargos, pagó la fianza y fue puesto en libertad.

“Desafortunadamente, vivimos en un mundo donde alguien como el Sr. Pitt, un profesional consumado que jamás consideraría estos crímenes, puede ser arrestado por la palabra sin corroborar de un individuo desquiciado”, expresó el abogado del artista, Jason Goldman.

“En realidad, esta afirmación infundada se plantea sospechosamente unos cuatro o cinco años después del presunto incidente, cuando ambas partes mantenían una relación completamente consensuada y voluntaria. Este caso será desestimado”, agregó la defensa de Pitt.

Ahora, su siguiente comparecencia se programó para el 17 de julio.

OTROS CONFLICTOS CON LA LEY

Por otro lado, el intérprete, hace tres años atrás, ya había tenido otros problemas con la ley.

En el 2022, Michael Pitt, fue arrestado tras ser acusado de hurto menor y agresión contra un hombre. Meses depués del mismo año, lo acusaron de lanzar objetos a la gente desde lo alto de una azotea, donde también se lo llevaron detenido.

PURANOTICIA