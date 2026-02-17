Conocido actor chileno podría convertirse en el fichaje más explosivo de la segunda temporada de Fiebre de Baile

El estelar de Chilevisión ya tiene a ocho confirmados y varios nombres rondando, pero ahora, la bomba sería mayor, donde podría sumarse un reconocido galán nacional.
Después de arrasar con su primera temporada, Fiebre de Baile no dejó espacio para dudas y amarró de inmediato un segundo ciclo. El fenómeno fue tal que en Chilevisión no quisieron perder el impulso y ya están moviendo las piezas.
Aunque todavía no destapan todas sus cartas, los participantes comenzaron esta semana los ensayos. Sí, cuando ni siquiera está cerrado el casting, ya hay famosos sacando brillo a la pista.
Hasta ahora, Chilevisión ha confirmado a ocho nombres que prometen dar que hablar: Vale Roth, Junior Playboy, Botota Fox, Fran Maira, Betsy Camino, Diego Venegas, Mariela Sotomayor y Daniela Castro.
Pero como buen programa de espectáculo, el misterio alimenta el fuego: en los pasillos suenan fuerte otros posibles fichajes como la cantante Soulfia, el actor José Antonio Raffo y la chica reality Disley Ramos.
Y ojo, porque según consignó Prensa Chilena, la bomba sería mayor. A esa lista podría sumarse un reconocido galán nacional que ya estaría en conversaciones avanzadas para integrarse al estelar. Hablamos de Gonzalo Valenzuela, quien —de concretarse el acuerdo— aterrizaría en la pista tras su paso como jurado en Mi Nombre es, de TVN.
Como si fuera poco, el actor viene de semanas agitadas en lo personal, luego de que hiciera pública su separación de su esposa, Kika Silva, donde días después lo pillaron junto a ella en Zapallar.
