La cantante y compositora estadounidense, Beyoncé, fue una de las grandes ganadoras de los Grammy 2025, ya que al obtuvo el premio del Álbum del año por su disco "Cowboy Carter".

Por otro lado, otro gran ganador de la noche fue el rapero Kendrick Lamar, quien consiguió cinco reconocimientos, entre ellos los de Grabación del año y Canción del año por su tema "Not like us".