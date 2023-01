Connie Achurra por abuso sexual que vivió en su infancia: “Fue una cosa muy siniestra”

La noche de este domingo, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su estelar “Todo por Ti”, donde Cecilia Bolocco visitó a la chef Connie Achurra, quien relató un complejo momento en su infancia, cuando fue víctima de abuso sexual por parte de su hermanastro.

El duro episodio ocurrió luego de la separación de sus padres, cuando su madre decidió rehacer su vida cuando Connie tenía 11 años, con un hombre viudo que tenía tres hijos mayores, quienes vivían junto a ella.

“Yo sufrí abuso de parte de uno de mis hermanastros durante muchos años”, comenzó relatando sobre el doloroso episodio que comenzó cuando ella tenía tan solo 13 años, mientras que el joven 20.

“Era una persona a la que yo admiraba mucho, era mi hermano, todos lo querían y era muy seductor. Empieza como una relación de: ‘Yo soy tu hermano grande, te voy a enseñar’. De ahí fue una cosa muy siniestra que fue pasando, y en ese momento no fui capaz de entenderlo. Era una cabra súper insegura y en una edad compleja”, añadió, explicando que “a mí me costó mucho darme cuenta. Solo de grande logré darme cuenta de que esta situación tenía que ver con abuso”.

“Yo siempre había dicho: ‘Esto nunca se lo voy a decir a mis papás porque se van a morir del dolor’, yo decía: ‘Me voy a ir a la tumba con esto’. Pero en terapia me empezó a aparecer esta verdad y me di cuenta de que no podía dejarlo escondido”, expuso, desclasificando que decidió contarle esto a su papá y hermana, mientras que con su hermano y mamá lo hizo vía mail, ya que se encontraban de viaje.

“Fue como que nos estallara una bomba atómica (…) Me dijeron que mi hermano, cuando supo, corría por el departamento y le pegaba combos a las murallas”, relató Connie, continuando con que “para mi papá fue brutal. Es un gallo extremadamente pacífico, no mata una mosca, ama a los animales. Pero yo creo que en ese momento, si lo hubiera tenido al frente, lo ahorcaba. Para mi familia saber la verdad fue atar cabos (…) Mi papá me decía que siempre percibió algo extraño, algo raro, que no encajaba, pero nadie se alcanzó a dar cuenta”.

“Pasé por trastornos de conducta alimentaria todo ese período. Tuve una bulimia brutal, vomité el día entero por ocho años. Comía, vomitaba, lloraba, ese era mi loop. Siempre traté de entender de grande por qué pasaba, y nunca lo relacioné con lo otro. Cuando entendí la otra historia, supe que esa era mi manera de escapar, de enfrentar ese dolor, e hice un proceso de perdonarme a mí misma por hacerme tanto daño y faltarme el respeto por tanto tiempo”, explicó sobre las consecuencias que tuvo el duro momento en su vida.

“Para mí ha sido muy sanador ir cerrando ese capítulo. Siento que es una etapa que tengo absolutamente sanada”, concluyó Connie en conversación con la exMiss Universo en el último capítulo emitido de “Todo por Ti”.

PURANOTICIA