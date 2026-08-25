Conmoción por muerte de Paz Ramírez: destacada cineasta y hermana de las actrices María José y Ángela Prieto

Un trágico accidente de tránsito terminó con la vida de Paz Ramírez Henríquez, de 39 años, destacada cineasta, productora audiovisual y directora ejecutiva de Alga Estudio. El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en la intersección de avenida Andrés Bello con Manuel Montt, en la comuna de Providencia, cuando la profesional cruzaba la calzada de sur a norte.

Según los antecedentes entregados por Carabineros, Ramírez fue atropellada por un vehículo que circulaba a alta velocidad, cuyo conductor posteriormente huyó del lugar sin prestar auxilio.

De acuerdo con el relato de testigos, el accidente se habría producido cuando la productora intentó rescatar a su mascota, que se había escapado. Tomás Cisternas, quien intentó auxiliarla tras el impacto, relató lo ocurrido:

"El animal se había escapado y ella habría regresado a buscarlo. En ese momento recibió el impacto. Yo les iba dando todas las especificaciones, todo lo que veía y lo que me preguntaban. Ella no gritaba ni parecía estar agitada. Estaba como en estado de shock. Miraba nomás. Se veía tranquila, no se veía con dolor".

Tras el atropello, Paz Ramírez fue trasladada por personal del SAMU hasta la Clínica Indisa, donde, debido a la gravedad de sus lesiones, se confirmó su fallecimiento a las 20:45 horas.

RECONOCIDA TRAYECTORIA

Paz Ramírez desarrolló una trayectoria de más de diez años en cine, televisión, publicidad y contenido digital, participando en destacadas producciones nacionales e internacionales.

Entre sus trabajos se encuentran películas como No y Los 33, además de la serie Prófugos. También fue parte del equipo que logró el estreno mundial del cortometraje Helechos en el Tribeca Film Festival en 2023.

Su muerte generó una inmediata conmoción en la comunidad audiovisual, donde colegas y equipos de trabajo expresaron su pesar por la partida de la profesional.

Desde la productora Alga Estudio, donde Ramírez se desempeñaba como directora ejecutiva, comunicaron su fallecimiento:

“Con mucho dolor comunicamos la partida de Paz Ramírez, nuestra querida directora ejecutiva. Pronto compartiremos información sobre el velorio y funeral, que se realizarán en Santiago”.

Asimismo, desde la productora Lalala Company —equipo al que Ramírez se sumaría durante esta semana— compartieron un emotivo mensaje de despedida, que fue respaldado públicamente por su hermana, la actriz María José Prieto:

"Paz hermosa, de sonrisa brillante, de una hermosura única, de un talento insuperable. Hoy debía anunciar que eres parte de Lalala, estabas tan emocionada por al fin tener una casa productora donde crear. Te extrañaremos tanto".

BUSCAN AL CONDUCTOR

Tras el fatal accidente, Carabineros mantiene diligencias para establecer la identidad y dar con el paradero del conductor involucrado, quien huyó del lugar tras el atropello.

En paralelo, integrantes de la comunidad audiovisual preparan homenajes y encuentros en Santiago y Valdivia para despedir a Paz Ramírez y reconocer su trayectoria profesional.

PURANOTICIA