Conmoción en el doblaje latino: fallece a los 38 años Alexis Ortega, la voz de Spider-Man de Tom Holland

Impacto y conmoción en el mundo del doblaje latino. Alexis Ortega, el actor que se hizo conocido por prestar su voz al Spider-Man interpretado por Tom Holland, falleció a los 38 años, dejando en shock a colegas, fanáticos y a toda una generación que lo escuchó en algunas de las franquicias más populares de Hollywood.

La noticia se comenzó a viralizar luego de que World Dubbing News, medio especializado en doblaje y anime, confirmara públicamente su muerte a través de redes sociales. En una publicación de Instagram, el portal expresó: "Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del actor de doblaje Alexis Ortega, mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil".

Hasta ahora, ni su entorno cercano ni representantes han revelado las causas del fallecimiento.

TRAYECTORIA EN EL DOBLAJE Y PANTALLA

Alexis Ortega dejó una huella importante en la industria al convertirse en la voz latina de Peter Parker en producciones clave del Universo Marvel como "Capitán América: Civil War", "Spider-Man: Homecoming" y "Avengers: Infinity War", consolidándose como uno de los doblajistas jóvenes más reconocidos de su generación.

Su talento también se escuchó en otros proyectos de Disney que marcaron época, entre ellos "Grandes Héroes", "Star Wars: Rogue One" y "Buscando a Dory", ampliando su presencia más allá del mundo de los superhéroes.

Pero Ortega no sólo brilló detrás del micrófono. También dio el salto a la actuación en pantalla, participando en exitosas producciones como "Luis Miguel: La Serie", donde interpretó al joven Jorge “El Burro” Van Rankin, y en "La Casa de las Flores", encarnando a Federico “DJ Freddy” Limantour, demostrando una versatilidad que hoy muchos destacan tras su repentina partida.

