Coni y Pincoya protagonizaron tensa discusión en “Gran Hermano”: “¡No te pesco más!”

El reality de Chilevisión “Gran Hermano” se encuentra sin duda transitando por un complejo momento, luego de que uno de sus participantes fuera expulsado al ser acusado de acoso sexual.

Ahora, la dupla de amigas compuesta por Constanza Capelli y Jennifer “Pincoya” Galvarinni vivieron una tensa discusión en el encierro, luego de que la bailarina encarara a la participante oriunda de la isla de Chiloé por su cercanía con Alessia Traverso.

“Andas de amiguita con ella. Dijo que la fuiste a consolar de no se qué hue… Ella es la que más quiere que me vaya cagand…”, le recriminó, a lo que “Pincoya” le aseguró que a pesar de la buena relación, igual la nominaría.

“Eso no importa, si la andas elevando todo el rato”, insistió Coni, a lo que Jennifer le expresó: “Si yo juego con los cabros, te enojas, pero cuando tú lo haces, nadie se puede enojar. Ayer te vi en el merequetengue”.

“El otro día estuviste hasta la madrugada hablando”, volvió a señalar, a lo que Jennifer le respondió: “Yo puedo hablar con ellas, pero sé cómo son. Alessia sabe que cuando no sea líder, le voy a tirar 15 votos”.

En ese momento, la discusión subió de tono, momento en que la bailarina le indicó: “¡Haz la hue… que quieres, pero no me obligues a hacerlo! (…) No seamos hipócritas tampoco”.

“¡No te pesco más! ¡Para tu hue… hueo…! Para tu show, muy amigas seremos, pero no me digas cosas feas”, contestó tajante Jennifer, dando por terminada la conversación.

